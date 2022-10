Cassonetti per vestiti usati

Gentile direttore,

vorremmo proporre alla Giunta comunale di valutare l’idea di cambiare ubicazione ai raccoglitori di indumenti usati attualmente siti in varie strade della città, visto che è visibile lo stato assai poco decoroso in cui versano. Chiediamo inoltre: non si possono spostare nelle varie «isole ecologiche» presenti in città? Secondo noi potrebbe essere una buona soluzione, sarebbero anche monitorati dal personale presente in loco!

Speriamo che la nostra proposta venga presa in considerazione.