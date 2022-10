Parma, città troppo sporca

Gentile direttore,

i nostri signori amministratori se lo fanno ogni tanto un giro per la città? L'hanno vista com'è sporca e degradata, dappertutto cartacce, mascherine (roba, questa, da denuncia penale, perché potrebbero essere infette), rudo accatastato accanto alle ecostazioni e a ogni cassonetto verde o rosso che sia, ogni tanto una discarica a cielo aperto di qualche masserizia, il Lungoparma disseminato di monnezza, il prezioso parco Ducale ridotto a pattumiera grazie ai soliti noti (chissà a cosa servono i vigili in bicicletta che lo percorrono tutti i giorni), le scene disgustose che si presentano a chi passa a tarda ora per i luoghi della cosiddetta movida (vedasi in particolare via D'Azeglio e dintorni), e quant'altro? Ma lo sanno che in certe città asiatiche chi butta una carta per terra non solo becca la multa o peggio (a Singapore ad esempio si va sul penale), ma viene pure costretto ad andare in giro con una maglia con su scritto «Zozzone»? Qua la zozzoneria è tracotante, spavalda, assertiva, esibita e rivendicata, del genere sono un asociale e me ne vanto, faccio come mi pare, tanto so di godere di totale impunità, tutto passa in cavalleria, mai una multa che sia una, chissà a cosa servono tutte le telecamere che ci sono in giro.

E poi questa indecente, indecorosa raccolta differenziata porta a porta che tanto contribuisce al degrado! Dopo tante deprecazioni per la sordità della passata amministrazione sul tema, è spiazzante sentire il neo sindaco dire: «La raccolta differenziata? Si può sempre migliorare», come se fosse un'eccellenza da portare a livelli ancora più eccelsi.

Non si può sacrificare la città e il suo aspetto, il suo decoro, al moloch della raccolta differenziata che così com'è fa contenta solo l'Iren (che adesso ha aperto a Parma un grande centro hi-tech per il riuso di carta e plastica) e permette al Comune di sparare cifre non si sa quanto veritiere (l'81 per cento di differenziata!). Le ecostazioni non hanno cambiato una virgola, si pensi allora a qualcos'altro, magari ai famosi cassonetti intelligenti che si aprono con la tessera e si svuotano solo se pieni (ci sono ormai in mezza Italia, persino a Roma che è grande 20 volte Parma), che tra l'altro porrebbero fine alla farsa degli orari «rigidi» di conferimento che non rispetta nessuno (chissà che fine hanno fatto i famosi «ispettori ambientali» che dovevano sanzionare il conferimento scorretto) e ai rumorosi ritiri notturni che tengono desti i cittadini. Perché sennò di questo passo ci vorrà il pifferaio magico di Hamelin per evitare che i ratti proliferino e la città affoghi nel rudo.