Quale speranza ci resta?

Egregio direttore,

ho provato molto interesse leggendo su «il venerdì di Repubblica» l’intervista di Elena Dusi alla celebre etologa Jane Goodal. Il passaggio che io ritengo fondamentale è quando lei risponde alla domanda sul perché nel suo libro sia stato apposto il titolo «Il libro della speranza». Risposta: «Non possiamo permetterci di perderla, o ci resterà soltanto apatia. Invece è importante che tutti, soprattutto i giovani, si diano da fare oggi». E sul significato di speranza afferma: «Niente a che fare con il vedere rosa. La speranza richiede che le persone uniscano le loro forze, si arrotolino le maniche e agiscano. Quando arriveranno i primi risultati, ci si sentirà meglio e si avrà voglia di fare ancora di più. E’ una spirale positiva». E più avanti: «Abbiamo un cervello molto potente, ma non sempre lo usiamo saggiamente. Agiamo in modo scollegato dal cuore, senza compassione per gli altri (...) Intelletto e amore invece dovrebbero operare insieme, per raggiungere il loro potenziale».

Mi sento di poter affermar che il problema stia proprio lì: tutte le volte che non usiamo saggiamente il cervello – e si può affermare che accada un po’ troppo frequentemente – tutto può crollare, e allora addio anche alla voglia di fare di più. Ma, secondo me, un punto altrettanto interessante dell’intervista è quando la Goodal lancia una precisa accusa: «Viviamo nell’idea folle che possiamo ottenere uno sviluppo economico illimitato su un pianeta che ha risorse limitate». Però subito dopo ecco il messaggio di speranza: «Qualcuno inizia a capire che questo stile di vita è insostenibile». Se pur dopo l’amara constatazione «ma troppo lentamente» ecco il finale dell’intervista: «Qualche ragione di speranza c’è sempre intorno a noi». Tutti dovremmo dunque guardarci bene attorno per cercare quella speranza che esiste sempre attorno a noi. Poi il cervello, se ben usato, farà il resto.

Parma, 16 settembre