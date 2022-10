Parma-Frosinone grandi crociati

Caro direttore, le scrivo in relazione alla partita Parma-Frosinone che si è disputata domenica scorsa al Tardini. Da vecchio appassionato di calcio finalmente ho visto una partita gagliarda, dura, difficile che alla fine ha premiato il Parma. Una di quelle partite cosiddette «sporche» per la durezza e le difficoltà dello scontro. Tutti e 22 i giocatori hanno dato l’anima in campo e l’unica nota stonata sono stati i fischi riservati agli avversari a fine match. Dopo una partita di questo genere, dove i protagonisti in campo hanno dato tutto come impegno, volontà e sacrificio, li ho trovati veramente sbagliati. Tutti alla fine meritavano di essere accompagnati all’uscita con un bell’applauso. Ci sono valori sportivi che occorre sempre rispettare e preservare, il sacrifico, la determinazione, la volontà di prevalere sull’avversario sono fra questi.

Paolo Pizzigoni

Parma, 2 ottobre