C'è sempre bisogno di volontari

Egregio direttore,

nei giorni scorsi c'è stata tradizionale annuale fiera di Sorbolo dove nel pomeriggio del giorno festivo mi sono recato e ho visto tante persone giovani e non più giovani che tranquillamente passeggiavano guardando le tantissime bancarelle che vi erano.

Ho visto i volontari della Croce Rossa Italiana di Sorbolo in servizio di pronto intervento sanitario, vedevo con che serietà professionale controllavano la piazza che aumentava sempre più di visitatori.

Io sono un volontario della Croce Rossa Italiana da lunga data ma purtroppo da alcuni mesi per problemi di salute non presto servizio e sinceramente mi manca.

Quando per oltre 30 anni nei momenti liberi frequenti un ambiente di volontariato , questo poi fà parte della tua vita e manca molto, si manca la compagnia che si era creata nell'ambiente e una cosa che ha me piaceva molto e di giovani e non più giovani di qualsiasi ceto sociale, li si è tutti uguali.

Nei momenti di tranquillità si parla e si discute democraticamente esprimendo ognuno la propria idea sempre per migliorare il servizio di trasporto infermi e si crea tra tutti noi anche un amicizia di uguaglianza, a volte si può creare una «rivalità» costruttiva a beneficio dell'associazione.

Comunque c'è sempre tanto bisogno di volontari e io che in questo periodo ho bisogno spesso del servizio mi rendo conto di quanto è importante la presenza dei volontari e colgo l'occasione per ringraziare con tantissima stima tutti i volontari in servizio e vi dico grazie di esserci.

Sorbolo Mezzani, 3 ottobre