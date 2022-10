Pericolo su ponte Dattaro

Egregio direttore,

in riferimento anche alla lettera in cui si parlava delle piste ciclabili, desidererei fare anch'io un appunto all'amministrazione di Parma, le due ciclabili sul ponte Dattaro, sono molto pericolose per due ciclisti che si incrociano, basta che uno inavvertitamente ti tocchi che puoi cadere direttamente nella Parma in quanto i parapetti sono troppo bassi.

Parma, 6 ottobre