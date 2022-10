Cani senza guinzaglio

Egregio direttore,

vicino alla scuola Don Cavalli e al cinema Astra, in piazzale Volta (via Palestro, viale Conforti, ecc..), mi capita di frequente di fare due passi nel quartiere Cittadella e vedo spesso un signore a passeggio col suo cane, che purtroppo non tiene al guinzaglio. Gli ho già detto almeno due volte che non può passeggiare così, ma evidentemente non gradisce ascoltare. Qualche sera fa un signore che a sua volta aveva due cani (lui sì al guinzaglio) gli ha gridato di metterglielo, ma lui niente e come se non bastasse il suo cane, di taglia medio grande, ha attraversato la strada mentre sopraggiungeva una persona in bicicletta.



Per fortuna non è successo niente, ma se la ciclista avesse sbandato, magari andando a finire dall'altra parte della strada... ? Non metto in dubbio che il cane sia buono come il pane, tuttavia il comportamento del padrone non è accettabile e se dovesse accadere qualcosa, sia per la vicinanza della scuola piena di ragazzi, sia nel caso facesse cadere o semplicemente spaventare qualcuno, il problema non sarebbe l'ovvia multa, ma l'eventuale conseguenza alle persone.

Giulio Berciga

Parma, 7 ottobre