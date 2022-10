Asfaltatura a singhiozzo

Signor direttore,

le chiedo gentilmente ospitalità per cercare di soddisfare la curiosità che mi è sorta percorrendo la strada tra Borghetto di Noceto e Santa Margherita di Fidenza, strada che è stata recentemente asfaltata con una strana modalità: un pezzo sì, un pezzo no, un pezzo sì, un pezzo no. Mi chiedo quale criterio sia stato usato per decidere quali tratti asfaltare e quali no, considerando che i tratti non si trovano nelle stesse pessime condizioni in cui si trovavano i pezzi si prima dell’intervento (non era più logico asfaltare tutto quando si avevano uomini e mezzi a disposizione?). Non sarà stato usato per caso il metodo del sorteggio, come i gironi di Champions League?

Giovanni Furlotti