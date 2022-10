Tanti cani, pochi cestini

Gentile direttore.

ho la fortuna di godere della compagnia di un delizioso barboncino. Come tante altre persone raccolgo sempre le deiezioni del mio piccolo compagno, ma spesso non so dove gettarle. Poiché mi risulta che circa il 40 percento delle famiglie parmigiane possiedono un cane, credo sarebbe utile posizionare opportuni contenitori specifici, come avviene in altre città per semplificare lo smaltimento che, specie per le persone anziane, risulta a volte difficile. Faccio presente che nei luoghi che ho visitato la pulizia delle strade risulta quasi perfetta, a differenza della nostra città che, a causa dei molti maleducati, risulta spesso, nei marciapiedi, sporca di escrementi maleodoranti.

Concludo dicendo che oltre il benessere cittadini, ne guadagneremmo anche noi raccoglitori, che, spesso veniamo assimilati a quei maleducati chi insozzano i marciapiedi della città.

Gianfranco Colla

Parma, 11 ottobre