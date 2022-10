Corriere «impraticabili»

Signor direttore, scrivo questa lettera per segnalare un grave disservizio che riguarda gli studenti che risiedono nella zona di Vicofertile. Nonostante la vicinanza alla città la zona di Vicofertile è servita da una corriera e da un autobus di linea con percorsi diversi. Alla mattina questa condizione diviene critica in via Martiri della Liberazione in quanto alle ore 7.15 passa una sola corriera proveniente da Collecchio-Madregolo già stracolma di studenti. Di fatto si rende impossibile salire a chi abita in questa zona. Sottolineo che comunque gli abbonamenti Tep sono stati emessi e pagati regolarmente, anche se la fruizione del servizio diviene impossibile. Oltre al disagio della famiglia, che è obbligata ad accompagnare in auto tutti i giorni i ragazzi a scuola (sempre nell’ottica dell’ecosostenibilità…) con disagi e ritardi, mi preme ricordare che ci sono ragazzi con famiglie non auto-munite e questo disservizio comporta il fatto che non abbiano accesso alla scuola dell’obbligo. Voglio sottolineare che alcune mattine l’autobus prova a fermarsi ma per salire i ragazzi devono usare la forza mettendosi a rischio di cadute.

Concludo rivolgendomi al neo-sindaco Guerra facendo notare che si parla sempre di ridurre il traffico di automobili, ma nonostante questo i servizi, sia in termini di mezzi pubblici che in termini di piste ciclabili (alternativa), siano inesistenti o fermi solo sulla carta. Credo che l’accesso alla scuola pubblica sia un diritto di tutti.

Emanuele Sani

Parma, 7 ottobre