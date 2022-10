Centro storico e multe notturne

Gentile direttore,

le scrivo in quanto residente in centro storico e stanco di pagare multe!!!

Purtroppo faccio un lavoro che mi fa rientrare spesso tardi la sera dopo le 19.30 e partire molto presto la mattina alle 6.30 e regolarmente quando rientro a casa non trovo parcheggio per l'auto.

La sera io come tanti altri sfortunati come me dobbiamo girare come trottole alla ricerca di un parcheggio ma spesso è una missione impossibile e siamo costretti a parcheggiare come e dove possiamo ovviamente senza intralciare il traffico o causare disagio ad altri.

Bene tutte le mattine o quasi alla ripartenza riscontro una bella multa «redatta» tra le 23.00 e le 00.00 !!!

Capirei se questo «passaggio punitivo» avvenisse alle 11 del mattino quando la città è in piena attività ma a mezzanotte....

Credo sia vergognoso che il corpo di polizia Municipale che dichiara:

«la finalità essenziale del servizio espletato dalla Polizia Municipale, è quindi quella di assicurare alla città e ai cittadini un servizio di assistenza, prevenzione, controllo della mobilità e sicurezza stradale, controllo e vigilanza sull'osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti che assicurino la legittimità e la correttezza della convivenza civile nonché la tutela del consumatore assolva alle sue finalità in questo modo a dir poco lontano dai suoi veri scopi..... a meno che lo scopo non sia altro.....



Parma, 13 ottobre