Palazzo Ducale del Giardino

Gentile direttore,

mattinata del 16 ottobre dedicata alla visita, grazie al FAI, al Palazzo del Giardino. Dall'ultima volta sono cambiate alcune regole per l'accesso fra cui pagare qualcosa, ultimo dei problemi, mentre dei bravissimi ragazzi del Romagnosi facevano da guida. Bene.

Il problema vero sta nel fatto che, a differenza della volta precedente qualche anno fa, è stato fatto obbligo di esibire un documento di identità e un numero di telefonino che sono stati registrati puntualmente. Va beh, lasciamo stare, ma allora sorge anche spontanea una domanda: per quale motivo lo Stato deve persistere ad usare un gioiello di architettura storica e culturale per ospitare i CC di Parma? Tale istituzione dovrebbe essere spostata, a mio parere, in un sito ben diverso e tecnicamente moderno e ad hoc, liberando al contempo un gioiellino architettonico che verrebbe inserito degnamente nel circuito museale della città, diventando non una fonte di spesa ma una fonte di reddito.



Ozzano Taro, 16 ottobre