L'impegno dell'Audace

Gentile direttore,

ho letto che l'Us Audace ha ricevuto un provvedimento disciplinare del giudice sportivo a causa di espressioni offensive legate alla discriminazione razziale. Si è trattato di un episodio spiacevole, che la stessa società e in particolare il suo presidente hanno fin da subito condannato e prese le distanze pubblicamente, cioè senza nascondersi, in virtù dell'impegno che da anni l'Audace mette per eliminare ogni gradino che permetta di fare allenare e giocare tutti sullo stesso piano, con pari dignità.

Tra le altre cose, sulla maglia hanno scritto «Ragazze e ragazzi alla pari su ogni campo per crescere assieme», oltre a un protocollo severo che incide valori fondamentali sia per i giovani e le giovani che giocano, sia per i genitori che ne seguono le imprese sportive. Un vademecum molto preciso e inequivocabile che condanna sia le azioni sia il linguaggio.

Del resto l'Audace è conosciuta per essere una società seria da sempre. Non a caso proprio due settimane fa il presidente Luigi Mavilla ha ricevuto a Roma per mano del presidente della Figc, Carlo Gravina, e dal presidente nazionale del Settore giovanile e scolastico, la targa di Benemerenza sportiva. Notizia che è subito rimbalzata sul web e tra altre società sportive, che gli ha permesso di ricevere idealmente l'applauso della città e, qui, anche il mio.



Parma, 17 ottobre