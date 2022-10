Tormentati dalle multe

Gentile direttore, 60 euro di multa per divieto di sosta in zona ambientale non adeguatamente segnalata con relativo cartello alle 23,40 di un martedì sera d’autunno: borgo Collegio Maria Luigia, strada di mia residenza. Permesso regolare, correttamente esposto ma la macchina oggettivamente non era nelle righe blu, quindi, di fatto, sono in torto e pagherò la multa.



Ma scrivo: scrivo perché la situazione è diventata quanto più insostenibile potesse diventare. E non mi riferisco alla mancanza oggettiva di posti auto in centro storico, cosa saputa e risaputa per la quale ormai sono profondamente rassegnata dopo 42 anni in cui non è migliorato nulla, ma solo peggiorato a scapito di chi come me ci vive. Mi riferisco alla rigidità, alla mancanza di buon senso e di tolleranza da parte di chi in questo caso dovrebbe tutelare, correggere, educare, sostenere e fornire soluzioni adeguate per i cittadini e non usare il mezzuccio più semplice e scontato.

La banalità della multa, la facilità dello strumento più comodo che non si contesta, che taglia ogni ponte comunicativo, che permette a chi lo usa di nascondersi dietro a un foglio giallo che conferisce potere a chi il potere lo ha, ma non lo sa usare con intelligenza ma soprattutto con buon senso.



Perché il potere non si usa così e perché, se ognuno di noi fosse cosi intollerante, incisivo, poco attento e per niente sensibile, se nessuno di noi ascoltasse, ci ritroveremmo di fatto catapultati a circa 70 anni fa.

Ho 42 anni e due figli piccoli, torno a casa alle 19 di ogni sera dopo 8 ore di lavoro e dopo aver fatto da taxi sportivo nella parte finale della giornata in mezzo a un traffico del quale c’è da vergognarsi (perché il traffico va gestito e non si può dopo due anni attribuirlo ancora al covid) 60 euro di multa per una sosta notturna di nemmeno 8 ore? Bastava controllare la targa e verificare il luogo di residenza per rendersi conto e farsi due domande sul perché la macchina fosse fuori dalle righe (ma comunque in un posto dove non arrecava disagio a nessuno), senza considerare che basta semplicemente osservare la strada e vedere come le altre macchine sono parcheggiate per capire che la situazione è quella che è.

Sopportiamo e supportiamo macchine senza permessi, un traffico scolastico quotidiano simile a una giungla e per il quale l’aria è nera (problema del quale ci si preoccupa solo 3 domeniche in un anno), situazioni di totale delirio sociale legate alle partite calcistiche, funzioni religiose che portano una quantità di fedeli talmente importante tanto che nelle rispettive chiese non entrano neppure, e non arrivano in chiesa volando ma in macchina.

Mai un vigile, mai un poliziotto: nessuno che possa aiutare, trovare una soluzione, ascoltare o essere più indulgente magari chiedendosi come mai le macchine di notte sono sui marciapiedi, semplicemente cercando di essere empatici.

Multe, solo multe a noi che in questo delirio ci siamo dentro e che dobbiamo essere empatici con chi il centro storico lo frequenta di passaggio ma non ci vive.

La rabbia per aver preso una multa passa, ma la delusione che deriva dall’unica riposta che sempre e comunque si riceve non passa: «Scriva una mail».

Parma, 18 ottobre