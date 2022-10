Rifiuti abbandonati in via don Bosco

Egregio direttore,

vorrei segnalare l'ennesimo caso di incuria e degrado: si tratta di sporcizia e rifiuti abbandonati vicino al cassonetto per la raccolta del vetro, all'angolo tra via della Salute e via don Bosco. Una vera vergogna: inutile l'azione di pulizia. Succede come in un girone infernale. Non appena quel fazzoletto d'asfalto viene ripulito, torna sporco e indecente. Ci vorrebbe una telecamera per capire chi abbandona quei sacchi di rifiuti pressoché quotidianamente.



Parma, 19 ottobre