Troppi compiti a scuola

Egregio direttore,

mi permetta di lanciare un appello di sopravvivenza per i nostri giovani studenti.

Mio nipote frequenta la scuola media a Parma e quotidianamente deve affrontare il problema assillante dei molti, a volte davvero troppi, compiti a casa. Vorrei chiedere a tutti i professori quante ora un ragazzino di 12 anni dovrebbe dedicare allo studio. Dopo cinque ore di scuola, per pareggiare le otto ore dei lavoratori, direi che tre ore pomeridiane dovrebbero bastare. La sensazione è che la mole di lavoro sia di tre ore per ogni materia (!). O quasi. Qualcosa non torna... I pediatri raccomandano due ore di sport settimanali, spero tutti siano d'accordo sul riposo domenicale, un'ora di catechismo (soprattutto per le scuole cattoliche), oltre a eventuali visite pediatriche, odontoiatriche, ecc. E' vero che i compiti non sono sempre per il giorno dopo, ma è anche vero che la mole è tale da rendere davvero molto difficile mettersi avanti.

Personalmente ritengo la scuola un luogo di crescita, socializzazione e cultura; ma, attenzione, c'è un antico detto che recita «chi troppo vuole, nulla stringe». Sono convinta che gli e le insegnanti abbiano come meravigliosa missione quella di accrescere il desiderio di «sapere» e non di esasperare i ragazzi e le ragazze. Si potrebbe fare un tentativo? Grazie.

Maria Lina Zoni

Parma, 12 ottobre