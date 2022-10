Quel chiosco non s'ha da fare

Egregio direttore,

come diceva Giulietta al suo Romeo: «Cosa c'è in un nome? Ciò che chiamiamo rosa anche con un altro nome conserva sempre il suo profumo». Nel nostro caso, ci riferiamo molto più prosaicamente alle vicende del Parco Berio ex Egaddi. Continuano a chiamare «chiosco» ciò che chiosco non è e non lo sarà mai. Come può essere chiamata «chiosco» una struttura di ben 100 metri quadri, per giunta espandibile? E tutto questo nel parco, all’angolo tra via XXIV Maggio e strada Budellungo, che per gli abitanti del quartiere è un’occasione per giocare, allenarsi, fare sport, per divertirsi, rilassarsi, incontrasi. A breve, si procederà con l’allaccio alle tubature di acqua e luce per la posa di impianti a terra dei uturi servizi igienici e di cucina, essendo prevista anche l’attivazione di un vero e proprio ristorante di nicchia. Ovviamente lo si suppone, perché non solo i cittadini sono stati lasciati all’oscuro ed informati a cose fatte, ma al momento le nostre reiterate richieste di accesso agli atti restano inevase o esaudite per così dire con il contagocce. Tra le tante amenità si prevedono: corsi di bridge e gare di freccette, spazio cani, mini orti per anziani, una biblioteca con reading convention come specchietto per le allodole, una arena estiva per film d’essai... dal sapore calcistico, il festival del vinile ed il meritorio ed ormai famoso corso di formazione per d,j, finalizzato a risolvere, nell’era pandemica, il problema della disoccupazione giovanile a Parma ed in Italia.



Ma come è possibile tutto questo in un parco, area di fatto non edificabile? E che sia qualche cosa di più di un chiosco lo dimostra anche il fatto che il Comune abbia richiesto la certificazione antisismica, per l’autorizzazione a... edificare, pardon a posizionare il chiosco in un’area non edificabile. In questo caso mi si conceda la ripetizione: perché un parco non è edificabile!

Comunque «chiosco» è diventata la parolina magica: il passepartout, la soluzione per aggirare qualsiasi ostacolo che si frapponga alla realizzazione di un qualche cosa che a qualcuno frutterà lauti incassi, mescendo alcol fino a mezzanotte. E così il finto chiosco è presentato come la panacea di tutti i mali, finalizzato a risolvere il degrado di un parco che degradato non è. Lo conferma il fatto che ad una assemblea pubblica della scorsa primavera, l’assessore Bosi, patrocinatore e strenuo difensore del progetto, abbia di fatto ammesso candidamente di non conoscere il parco.

Parma, 23 ottobre