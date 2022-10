La manifestazione contro l’aeroporto

Gentile direttore, rispetto all’articolo pubblicato il 23 ottobre in cui riporta alcune dichiarazioni che ci riguardano, Le chiediamo di poter replicare.

Prima di tutto come tutte le altre associazioni anche Nocargoparma nella manifestazione di ieri era un semplice invitato e non un organizzatore, anche se molto contenti e fieri di partecipare ad una manifestazione che nasce spontaneamente dalla società civile della città.

Come abbiamo sempre dichiarato, la nostra posizione non è solo chiara ma cristallina: l’associazione Nocargoparma è contraria a qualunque allungamento della pista del Verdi e alla sua trasformazione in hub cargo. Come «recitavano» anche i nostri cartelloni in città, per i voli passeggeri la pista va bene così! E questa non è una nostra opinione, ma un dato di fatto: gli aerei passeggeri che potrebbero collegare per esempio Parma con Parigi o Londra potrebbero tranquillamente partire dal Verdi anche oggi senza alcuna necessità di allungare la pista. Lo fanno infatti, dalla pista di Firenze che è circa 600 metri più corta della nostra.

Se queste tratte, tanto care ai parmigiani, non vengono attivate su Parma di certo non è colpa della lunghezza della pista ma piuttosto è imputabile solo alle scelte del management della società che gestisce l’aeroporto.

Associazione Nocargoparma