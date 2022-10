Parco ex Egaddi No al progetto

Gentile direttore,

ho letto con interesse la lettera di Lia Barone sul costruendo chiosco nel parco Berio ex Egaddi, via XXIV maggio. Ora, nessuno è mai riuscito ad attribuire con certezza la paternità della frase secondo la quale Dio (o il diavolo) stanno nei dettagli, ma il fatto che il Comune abbia ritenuto di cambiare nome al parco è un dettaglio non da poco.

In attesa che l’Amministrazione comunale spieghi le ragioni della sua «destituzione», non posso che esprimere tutta la mia solidarietà al signor Egaddi, che per mia colpevole ignoranza non so chi fosse (di certo una persona meritevole, se in prima battuta fu scelto come nominativo a cui intitolare un luogo che tutti apprezziamo).

Ma oltre al cambio di nome, il Comune ha pensato di realizzare all’ex Egaddi (propongo di continuare a chiamarlo in questo modo) un’area, diciamo così, «multi purpose». A leggere l’elenco di attività collegate al chiosco, c’è da rimanere frastornati (l’elenco è molto lungo e rinvio i lettori alla lettera di Lia Barone). Ma spicca, bisogna pur dirlo, l’intento transgenerazionale: corsi per Dj e mini (sic!) orti per anziani.

Il divertimento dei giovani che convive con la zappa e il sudore della fronte. Mah. Che si tratti di un progetto infelice? Ciascuno si sarà fatto un’idea, ma rimpiangeremo quel prato, sottratto ai bambini del presente e del futuro. In fondo, però, poteva andare peggio: per esempio, la pista da pattinaggio trasformata in balera (liscio, rock acrobatico, rap a giorni alterni). E quella collinetta, vogliamo lasciarla sguarnita? Non merita una riqualificazione? Che so: (mini) pista da motocross? Spazio attrezzato per tiro al piattello? Spero di non aver dato buone idee a nessuno.

Mauro Orlandini

Parma, 24 ottobre