Iren e i rifiuti non ritirati

Gentile direttore,

giunto alla quasi disperazione provo rivolgermi al locale quotidiano da lei diretto per segnalare una situazione a dir poco grottesca.

Dopo diverse segnalazioni al numero verde Iren (segnalazioni 800212607) e al Comune agli indirizzi mail. urp@comune.parma.it e 052140521@comune.parma.it, oggi 26 ottobre oltrepassate le ore 13, tempo entro il quale si doveva provvedere al ritiro dell’immonnezza, nonostante l’osservanza di tenere esposto il bidoncino si è verificato l'ennesimo mancato servizio di svuotamento di un contenitore di organico esposto al sole con relative conseguenze, spavalda proliferazione di vermi e altri ospiti non certo graditi. Un mancato ritiro inspiegabilmente interrotto dal 29 del mese u.s. (31 giorni).

Sono certo che l’amministrazione e gli amministratori preposti nulla avranno da obbiettare se in futuro mi vedranno tenere lo stesso atteggiamento che loro hanno tenuto nei miei confronti.

Mario Schianchi

Panocchia, 26 ottobre