Medici preparati e umanissimi

Gentile direttore,

al dottor Carlo Felice De Biase, al suo assistente dottor Andrea Gambineri, alla caposala Silvia Rolli, a tutto il personale del comparto operatorio e a tutti gli infermieri ed oss del reparto di Ortopedia della casa di cura Città di Parma, vorrei porgere i miei più sentiti ringraziamenti.

Il primo settembre sono stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla, nonostante la mia senilità, l’assistenza di grande livello professionale e di non comune umanità qui ricevuta, mi hanno consentito un pressoché completo recupero generale.

A loro che del lavoro fanno una missione, a loro che a volte ci salvano la vita, che hanno sempre sempre una parola di supporto e un gesto gentile verso il prossimo, dico grazie. La mia riconoscenza è immensa per tutto quello che voi avete fatto per me.

Luciano Schianchi

Langhirano, 24 ottobre