Onore a due piloti eroi

Caro direttore,

oggi un velivolo antincendio Canadair è precipitato durante una missione di spegnimento di un rogo nella zona dell'Etna. Proprio poco tempo fa in una mia lettera da lei gentilmente pubblicata evidenziavo l'estrema pericolosità del volo antincendio ed in cui ringraziavo questi equipaggi coraggiosi e molto preparati. Ora ci ritroviamo a piangere due piloti morti eroicamente nell'adempimento del loro dovere. Nelle immagini viste al tg, che testimoniano gli ultimi istanti di vita di questi uomini, si vede benissimo che il fuoco divampava sul fianco della montagna, in posizione difficilissima da raggiungere dalla cascata d'acqua. Sarebbe stato facile per loro virare e tornare alla base. Dire semplicemente: «Troppo pericoloso, impossibile spegnere quelle fiamme dall'alto». Nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Probabilmente i vigili del fuoco sarebbero saliti a piedi, rischiando anche loro la vita, per cercare di spegnere quelle fiamme. Fiamme magari appiccate da qualche piromane, o da qualche cicca di sigaretta irresponsabilmente gettata ancora accesa.

Ma i nostri ragazzi dei Canadair non ci hanno nemmeno pensato, con una virata strettissima del loro pesante bestione hanno cercato di scaricare l'acqua il più vicino possibile all'incendio, hanno sganciato nel modo più efficace e ce l'hanno fatta. Ma ormai il pendio della montagna era troppo vicino e neanche la grande manovrabilità del Canadair ha potuto impedire l'urto con il terreno. È stato un attimo e tutto è scomparso in un globo di fuoco senza lasciare scampo ai piloti. Sono sicuro che questo fatto causerà grande dolore e sgomento nei loro colleghi, ed anche a tutti noi cittadini. Ma sono anche altrettanto sicuro che domani metteranno il loro dolore nel taschino più profondo della loro combinazione di volo e, al suonare dell'allarme incendio, si imbarcheranno, come sempre, sul loro velivolo giallo, metteranno in moto, e voleranno allo specchio d'acqua più vicino per rifornire e poi, come sempre, torneranno a fare il loro lavoro: volare sulle fiamme. Incuranti del calore, del fumo, della vicinanza con il terreno. Incuranti del pericolo. Con il consueto coraggio e determinazione. Perché loro sono piloti antincendio. Onore a loro.

Carlo Migliavacca

Parma, 27 ottobre