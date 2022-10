Egregio direttore,

vorrei fare presente una situazione che riguarda il ripristino di segnaletica sulla strada provinciale Traversetolo - Neviano Arduini e che mi sembra davvero ridicola.

A distanza di un mese e mezzo dall’asfaltatura di alcuni tratti della strada sono stati fatti degli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale solo per i tratti riasfaltati, ignorando la vecchia segnaletica, ormai invisibile, sul resto del percorso.

Mi viene spontaneo chiedermi se i responsabili delle manutenzioni stradali non avessero potuto usare una delle tante vetture parcheggiate nel cortile della sede in via Martiri della Libertà e controllare lo stato effettivo della segnaletica invece di stare comodamente in ufficio… sicuramente la spesa sarebbe stata inferiore rispetto a indire un altro bando di assegnazione dei lavori.

Purtroppo, però, i responsabili del settore viabilità della provincia di Parma non mi sembrano molto perspicaci nel progettare e realizzare interventi volti a migliorare la sicurezza di chi viaggia.

Un altro esempio: al km 22,800 della stessa strada è presente alla intersezione con una strada comunale un lampione a carica solare che non funziona da anni. Come risposta alla mia segnalazione si sono giustificati dicendo che si tratta di un lampione obsoleto per cui è difficile trovare pezzi ricambio.

Ora, se si rompe la mia vecchia lavatrice io non vado certo al mercatino di Fontanellato a cercare il pezzo di ricambio, bensì provvedo a cambiarla con una nuova!

Concludendo: le Province erano state considerate enti da eliminare, eppure continuano a mantenere molti funzionari ben pagati per poi non avere i fondi per la manutenzione delle strade.

Egregio Presidente Massari, non sarebbe forse opportuno ridurre qualche poltrona inutile e utilizzare queste risorse per sostituire un lampione obsoleto e mantenere una efficiente segnaletica orizzontale?

Parma, 29 ottobre