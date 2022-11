Quei tre piloti dimenticati

Egregio direttore, volevo ricordare tre piloti, secondo me dimenticati. I loro nomi sono Eugenio Giandebiaggi, Alfredo Adorni e Alfredo Menozzi. Partirono per il servizio militare, non fecero manovre tali da essere ricordati, ma fecero il loro dovere in tempo di guerra.

Alfredo Menozzi, mio marito, fu il primo a Sorbolo a potersi fregiare di essere un pilota dell’Aviazione italiana, ad aver partecipato a operazioni con aerei da caccia. A guerra terminata continuò a mantenere il brevetto, soprattutto per portare tante persone su aerei da turismo a conoscere dall’alto la nostra città.

Si spense troppo presto, a 69 anni, ma fino a 66 anni continuò questa passione.

Vi ringrazio per l’attenzione nell’anniversario della sua morte.

Carmen Bocchi

Sorbolo, 17 ottobre