Zona Duc, grande degrado

Gentile direttore,

vorrei segnalare al Comune di Parma e a Iren la situazione di degrado nella zona del Duc che tutte le mattine alcuni padroni di cani trovano quando verso le 7,30 portano a passeggio i propri cani raccogliendo sempre le deiezioni. Lungo in prato sul cemento che di sera è al buio si trova di tutto: resti di cene, bottiglie, lattine ecc. Logicamente non c'è nessun cestino e tutto buio. Forse un cestino potrebbe servire...

Ma questo non è niente, dalla parte opposta, dove ci sono le piante, la sera al buio troviamo persone che si drogano o che fanno i loro bisogni dietro le siepi. Se passi vicino a loro con i cani inveiscono dicendo parole irripetibili e lasciano di tutto per terra. Poveri turisti che, per fortuna numerosi, dopo avere visitato la nostra bellissima ma sporca città devono passare in mezzo a questo schifo per arrivare al posteggio della loro auto. Un grazie agli operatori che con pazienza ogni mattina ripuliscono.

Dimenticavo di segnalare che nel prato le bottiglie vuote di birra si confondono con l'erba, ma camminando, se le pesti, ti accorgi di quante sono! Spero che chi di dovere intervenga.