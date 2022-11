L'episodio al Bodoni

Gentile direttore,

mi permetta di fare alcune osservazioni su quanto affermato nella sua lettera del 2/11 da Cristina Quintavalla, che peraltro stimo per la sua passione politica e l’impegno democratico.

Lascio il commento dell’episodio occorso al Bodoni alle persone effettivamente coinvolte, ma ci tengo ad evidenziare che la rappresentazione dei docenti di quella scuola, quale emerge dalla lettera, non rende giustizia allo sforzo educativo che l’ITE Bodoni porta avanti con un team di docenti che ho avuto modo di conoscere e apprezzare in recenti incontri in cui sono stata coinvolta.

Non condivido - né rispetto al caso particolare, né in generale - la visione di «docenti sempre esautorati dalla possibilità di partecipare alle scelte d’indirizzo educativo della scuola»: esautorati da chi? Oggi l’autonomia scolastica garantisce una libertà di partecipazione e progettazione, di «scelte di indirizzo educativo della scuola» , da cui si autoesclude chi rimane pacificamente auto-segregato/a nell’idea nostalgica della priorità del disciplinare e non si è accorto/a che la priorità della scuola è altro: promuovere la crescita di cittadine e cittadini responsabili e solidali. E se la scuola non educa alla democrazia in un mondo complesso, che necessita di adeguate competenze (non solo conoscenze, ma atteggiamenti e comportamenti), abdica al suo motivo di esistere.

Non è certo il caso del Bodoni, che si sta attivando con ogni mezzo perché gli studenti possano sviluppare le proprie potenzialità, anche, ma non solo, attraverso una varietà di Pcto, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (legge 145 del 2018), anche all’estero. Detti percorsi hanno sostituito l’alternanza scuola-lavoro (legge 107 del 2015), non c’è bisogno che lo ricordi alla prof.ssa Quintavalla, e non è solo una questione terminologica: il focus è sull’acquisizione di quelle competenze trasversali - collaborare, mediare, risolvere problemi con creatività,… - di cui un contesto dalle «problematiche sociali sempre più complesse» ha estremamente bisogno.

Uscire dal gruppo classe, con le sue assodate dinamiche, e interagire in altro ambiente, con effettivi (e non simulati) compiti di realtà è quanto mai educante, nel senso etimologico del termine. Di fronte a situazioni nuove, i ragazzi danno spesso il meglio di sé. Altro che «quantità enorme di tempo sottratto alla formazione e allo studio dall’alternanza scuola-lavoro e dai tanti progetti finalizzati alle imprese» (cito dalla sua lettera).

«Alternanza» prima e Pcto poi hanno consentito agli studenti di venire a contatto anche con mondi non strettamente legati all’indirizzo delle loro scuole e questo è un valore aggiunto, anche in termini di orientamento. Anche laddove il percorso è più marcatamente indirizzato a un imminente sbocco lavorativo, ben venga! Sono stata presidente di esame di stato in un istituto professionale (indirizzo meccanica e meccatronica), dove alla fine della quinta la quasi totalità dei ragazzi poteva già contare su di un contratto di lavoro.

Non mi si dica che questa non è promozione sociale. Ma leggo nella lettera della prof.ssa Quintavalla un retro-pensiero che non condivido: l’idea che le imprese esercitino sulle scuole una pressione che ne snaturerebbe l’essenza - quasi che la scuola fosse un hortus conclusus in cui dedicarsi all’attività intellettuale, mentre il mondo là fuori va per i fatti suoi.

Viene il sospetto, a chi legge, che sia sottesa l’idea che il sapere teorico sia superiore al sapere pratico. Credo che a nessuno debbano e essere preclusi i livelli più alti dell’istruzione sulla base del censo, ma (anche se ho frequentato il liceo classico, insegnato 25 anni in un liceo classico, sono dottore di ricerca e continuo a studiare) mi guardo bene dal sottovalutare il lavoro e il mondo del lavoro a favore dello studio e dello studio accademico. Mai come oggi i due mondi devono comunicare. M’inquieta l’accenno in termini negativi alle imprese - non vorremo raccontarci che l’economia non deve interferire con l’istruzione, come se i nostri studenti non dovessero prima o poi vedersela col mondo reale.

Sono d’accordo con la prof.ssa Quintavalla che la scuola deve battersi per evitare ai propri studenti «un futuro di precarietà, quando non d’emarginazione» ed essere luogo «coscientizzante, accogliente delle diversità e rispettoso dell’alterità».

Occupandomi di formazione docenti, vedo gli sforzi delle scuole in questa direzione; vedo quanto si sta facendo al Bodoni. Anch’io apprezzo la lettera scritta dai due ragazzi: come si suol dire, «fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce».



Parma, 3 novembre