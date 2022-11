Due proposte per la stazione di Parma

Gentile direttore,

transitando ora dal piazzale della Stazione di Parma mi sorgono spontanei questi due suggerimenti:

1) illuminare discretamente il monumento a Bottego con luci soffuse;

2) perché non posizionare belle casette in legno tipo quelle dei mercatini di Natale con prodotti e servizi del territorio che possano accogliere i passeggeri che sostano in stazione anche solo per mezz'ora?



Parma, 7 novembre