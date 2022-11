Il fiorente business delle persone anziane

Signor direttore,

in Italia esiste un fiorente business: quello dell'assistenza alle persone anziane. Per curarli ed aiutarli vengono assunte le cosiddette badanti: sono donne, più o meno giovani, provenienti da Paesi europei. Nulla da eccepire, per quanto scritto sinora. I problemi iniziano quando la famiglia assistita cerca di essere in regola sotto l'aspetto legale.

Chi vuole essere «a norma di legge» incontra molta burocrazia e procedure non sempre lineari. Si deve ricorrere all'assistenza di un Centro specializzato per la gestione delle buste paga. Si deve regolarizzare la posizione Inps. Si devono pagare i contributi online. In caso di assenza per vacanza o malattia, il sottoscritto ha sempre pagato chi sostituisce secondo il contratto nazionale con busta paga e contributi previdenziali.

Ho deciso di rimanere nell'ambito della legalità per due ragioni: la prima è puramente di principio.

La seconda riguarda la mia professione: sono un insegnante e devo dare il buon esempio.

Ho, tuttavia, la netta impressione che nel settore dell'assistenza agli anziani vi sia una economia sommersa, fatta di «lavoro nero».

Questa spiacevole situazione può essere dovuta al fatto che le persone anziane non hanno dimestichezza col web e con le procedure online.

Un altro fattore che spinge verso il lavoro irregolare è costituito dai costi: sono rilevanti. Mi piacerebbe sapere se esistono controlli in questo delicato settore. Gli sgravi fiscali non sono adeguati: forse è opportuno che i contributi previdenziali siano a totale carico dello Stato.

Ho scritto questa lettera, fatta di considerazioni personali, per indurre alla riflessione.