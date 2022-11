Il blocco del centro al sabato? No, grazie

Gentile direttore,

leggo sulla Gazzetta che è previsto il blocco delle auto nel «centro del centro» al sabato pomeriggio e la domenica, con dirottamento dei bus sui viali, lasciando solo la linea 1.

Questa decisione porta alla condanna definitiva dei negozi del centro.

È accettabile il blocco totale e inderogabile delle auto, ma con circolazione di almeno un bus «leggero» lungo la direttiva piazzale Santa Croce/Barriera Repubblica.

Capisco che l'idea di un «passeggio» tranquillo anche in mezzo alla strada non sia da scartare, come ad esempio a Modena, ma per realizzarlo occorrerà offrire ai cittadini qualcosa di stimolante come eventi continui soprattutto per bambini, in modo che i genitori siano quasi costretti a abbandonare i centri commerciali!!!

Spero vivamente in un ripensamento e a una migliore gestione.



Parma, 10 novembre