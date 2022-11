Caro sindaco, e il Parco Ducale?

Caro direttore,

permettimi di raccontare al sindaco Guerra una banale esperienza quotidiana che potrebbe fornire alcuni spunti di riflessione sul suo impegnativo ruolo pubblico. Qualche giorno fa ero a passeggio nel Parco Ducale con la mia splendida cagnolona. Era una giornata senza sole e con poca luce ma a parte questo, quello che mi ha colpito di più è stato il disordine, la trascuratezza, l’abbandono di viali e aree verdi. Uno spettacolo che suscitava solo una gran tristezza. A questo faceva da corollario la presenza, sulle varie panchine sgangherate, di soggetti che la quarantennale esperienza professionale medica mi suggeriva di catalogare come spacciatori o consumatori di sostanze stupefacenti. Per fortuna era mattina perché al calar del sole e di sera camminare lungo i viali potrebbe creare qualche timore ed imbarazzo. Prendo il viale principale per un caffè al chiosco e purtroppo lo trovo chiuso. Dopo pochi minuti la situazione cambia perché escono dalla scuola gli studenti del Bodoni-Bocchialini e ravvivano l’ambiente con risate e allegria.

A questo punto sorge spontanea un’amara riflessione. Riduciamo il parco in questo modo, lo riempiamo di spacciatori e tossici e poi gli facciamo conoscere i nostri studenti. Una cosa geniale, mi sono detto. A queste riflessioni si aggiungevano alcune domande: ma è così difficile prevedere una guardiola con un paio di vigili urbani che controllino tutto il giorno il parco Ducale facendoli anche passeggiare lungo i viali? E’ molto complicato prevedere turni più frequenti da parte del verde pubblico per pulire viali e aree verdi? Infine una considerazione, se il concessionario della licenza per il chiosco non è in grado di garantire un’apertura del bar, almeno al mattino, tutti i giorni, autunno e inverno compresi, non è corretto cercare un altro titolare che garantisca il servizio? Un bar è anch’esso un punto di sicurezza e legalità per i frequentatori del parco. Caro

sindaco, quella della presenza dei vigili nei parchi e sopratutto davanti alle scuole, al momento dell’ingresso e dell’uscita degli studenti, è sempre stato un mio vecchio pallino quando ero consigliere comunale. Ho cercato di far capire l’importanza della presenza delle Istituzione davanti a scuole e nei parchi ma nessuno ne ha mai capito il vero significato che in definitiva è quello che il Comune è a fianco dei propri cittadini nel contrasto al malaffare. Rifletta ad esempio sul fenomendel bullismo scolastico come potrebbe essere contrastato solo dalla presenza di due vigili davanti alle scuole. A volte basta solo un po' di buona volontà.

Paolo Pizzigoni