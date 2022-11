Maleducazione verso una commessa

Egregio direttore,

stamattina alle 12.30 circa mi trovavo in un grande negozio di via La Spezia dove ho assistito ad una scena a dire poco allucinante. Due signore con aria signorile, ma probabilmente hanno solo quello di signorile, si sono rivolte alla ragazza addetta alla cassa con toni arroganti e maleducati, tant'è che quando se ne sono andate la ragazza è scoppiata a piangere. Vorrei ricordare a queste due signore che le persone non vanno trattate in questo modo, qualsiasi lavoro facciano. Al limite, se a loro dire c'era qualcosa che non andava o volevano spiegazioni maggiori, potevano rivolgersi al responsabile del negozio. Queste signore dovrebbero vergognarsi e, se fossero persone con un briciolo di coscienza e umanità, dovrebbero tornare nel negozio e scusarsi con la commessa.

Dubito che ciò possa accadere. Sarebbe troppo bello.

Stefano Fontana

Parma, 12 novembre