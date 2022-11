Un anno di attesa per una visita oculistica

Buongiorno direttore,

ancora una volta devo fare una segnalazione sulla sanità pubblica per una visita oculistica. Al termine di una visita (privata) il medico mi ha richiesto una visita fra 6 mesi per il controllo del tono oculare essendo affetta da glaucoma bilaterale in cura farmacologica. Sul fascicolo elettronico compare la scritta non prenotabile, chiamo quindi il numero verde e la risposta è stata questa: "Non abbiamo le agende ma abbiamo un posto a Novembre 2023! Provi a richiamare". Poco tempo fa sul giornale da Lei diretto è stato pubblicato uno schema per le visite specialistiche e mettevano l'oculistica in difficoltà ma 1 anno per un controllo di una patologia invasiva come il glaucoma mi sembra veramente troppo. Cosa sta succedendo alla sanità pubblica di Parma? Perché nelle città limitrofe i tempi d'attesa non sono così lunghi. Qualcosa va cambiato e in fretta perché con i tempi che corrono non possiamo più permetterci visite private pur pagando una sanità pubblica.

Silvana Ghinelli

Noceto, 8 novembre