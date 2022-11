Migranti, questione ancora irrisolta

Egregio direttore,

non c'è trasmissione in questi giorni che non affronti sotto diverse angolature l'argomento migranti che ormai ha scavalcato per interesse pandemia, guerra, bollette. Da cattolico confesso che sono in difficoltà a prendere una posizione netta pur capendo e recependo il messaggio «di aiutare e accogliere tutti i fratelli bisognosi che bussano alle nostre porte» ma al tempo stesso da cittadino mi pongo delle domande.

Ok al salvataggio di persone naufraghe in mezzo al mare, ok alla loro accoglienza, ma è il «tutti» che secondo me è il nocciolo della questione: mi chiedo come mai in in questi anni nessun governo abbia cercato di definire un numero «chiuso» di persone effettivamente bisognose e quindi da aiutare, persone che ogni anno il nostro Paese avrebbe potuto accogliere nel vero senso della parola, cioè un'accoglienza fatta di vicinanza, inserimento, assistenza, cure, istruzione, lavoro, casa. Tutto ciò sarebbe stato possibile in stretta collaborazione con una vera e concreta Europa capace di pilotare le situazioni, non di subirle come finora avvenuto, creando hot spot in Africa, identificando chi effettivamente fugge da guerre e persecuzioni, concordando con le varie nazioni europee il numero degli ingressi.

Pur essendo l'Italia una potenza industriale sappiamo bene quali e quanti immensi problemi ci affliggono, difficili da risolvere e a rischio ulteriore peggioramento (vedi stratosferico debito pubblico). A causa di una generale situazione di crisi sono sempre più le famiglie praticamente senza reddito che confidano nei più disparati aiuti di Stato e Associazioni per andare avanti (e ieri nella giornata dedicata ai poveri i dati comunicati sono da paura);

e se a queste aggiungiamo un numero indiscriminato di immigrati che ogni giorno entrano in Italia, saranno sempre più le persone cui non può esser garantito un futuro dignitoso causa mancanza di risorse pubbliche. Ciò implica in maniera quasi ovvia l'aumento di manodopera a costo zero per la malavita e quasi zero per chi sfrutta in nero tante di queste persone con compensi da fame in attività lavorative di vario tipo.

Se poi il Governo trovasse risorse e coraggio per risolvere una volta per tutte il problema degli stranieri pregiudicati ai quali viene imposto, dopo una serie di reati, di abbandonare il suolo italiano ma che ignorano tranquillamente l'ingiunzione e continuano in stato di libertà le loro losche attività, se si risolvesse questa anomalia, ripeto, penso che la situazione cambierebbe drasticamente, le città sarebbero più sicure e ordinate, lo stato acquisterebbe maggior credito e rispetto, le spese pubbliche diminuirebbero, i cittadini si sentirebbero più tutelati e l'immigrazione sarebbe vista con occhi diversi e senz’altro più benevoli.



Fidenza, 14 novembre