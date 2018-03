Multe, manca il buon senso

Gentile direttore,

sicuramente non sarà la prima volta che i cittadini si lamentano dei vigili urbani, ma quello che più mi fa rabbia è l'ironia con cui ti ascoltano (quando ti ascoltano) la superbia e l'arroganza che usano solo perché portano una divisa. Quel che mi riguarda si è svolto nel piazzale dell'ospedale di via Volturno. Sono stata chiamata dalla Cardiologia perché mio marito stava male, dopo aver fatto più giri non trovavo da parcheggiare, con l'ansia addosso ho parcheggiato sul marciapiede dove è più largo, parallela alle soste delimitate, non creava nessun intralcio anzi c'era posto per un'altra auto i pedoni passavano, era il 28 febbraio la neve ancora non c'era.

Logicamente la vigilessa mi ha messo il foglio giallo, l'ho interpellata perché era poco distante, ho motivato lo stato d'emergenza che mi si era presentato, ma questa con la solita ironia: «il marciapiede è per i pedoni» quando si sa benissimo che su quei marciapiedi i pedoni non passano.

Dato che non sono più in tenera età, mi sento di consigliare a questi personaggi che esiste l'umanità e la comprensione, le eccezioni esistono in tutti i campi e tante volte bisogna dar retta al buon senso.

Vorrei che questa mia fosse letta anche dal sindaco in modo che sappia quali persone ha alle dipendenze specialmente in questo periodo difficile dove si è a corto di liquidità i cittadini vanno aiutati non derubati.

Lella Maestri