Il canile resta una struttura deserta

Egregio direttore,

ringrazio la signora Alessia Vallari per tante belle parole espresse nella lettera sulla Gazzetta di Parma del 27 febbraio, ma contano i fatti. E un fatto incontestabile è che il canile di Parma attualmente è e resta una struttura deserta e non parte del tessuto cittadino. Basta recarsi al canile per rendersene conto e non sono le belle parole della volontaria a mascherare la realtà. Ben lontano è il ricordo degli anni in cui il canile era una struttura viva, amata e frequentata da una cittadinanza partecipe che l'affollava nel corso di tutta la settimana, erano anziani, famiglie con bambini e tanti, tanti volontari che permettevano ai cani di sentirsi non in un canile ma in una famiglia allargata. La burocrazia, l'esagerata pretenziosità della preparazione hanno ucciso il cuore. Ne fa fede la grande carenza delle adozioni. Invito la cittadinanza a verificare dal vivo la verità delle mie affermazioni.

Luca Pattini