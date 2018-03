Manifestazioni in Oltretorrente e soccorsi

Egregio direttore,

è trascorso un po' di tempo da quando trascinavo il papà alla fiera di San Giuseppe. Erano gli anni ’50 e dalle finestre di casa poste ad un tiro di schioppo da Piazzale Picelli sentivo l’irresistibile attrattiva di quei cavalli bianchi e neri che galoppavano sulla mitica giostra. In via Imbriani i John Wayne freschi di giornata si esibivano con i flobert ai mini poligoni per ambire la vincita di un orribile peluche o di una bottiglia dal contenuto scarsamente appetibile. Ma che importa? Il vero trofeo consisteva nella gioia di aver vissuto un’occasione di genuina allegria nella ricorrenza di una festività tra le più significative. Oggi si ragiona in modo diverso. I moderni giochi gonfiabili per i bimbi sono soffocati dagli interessi dei venditori itineranti che rifilano bancarelle e stand non ancora attrezzati per esibire un artigianato artistico, ma dotati dell’intrigante abilità di stimolare la curiosità di chi anela esplorare nuove fragranze mercatali. Le principali vie dell'Oltretorrente devono pertanto sottostare al blocco del traffico veicolare e ne viene impedita la circolazione di ogni mezzo di pronto intervento senza possibilità di percorsi alternativi. Cosa è accaduto in occasione del Mercato di Forte dei Marmi ospitato in via D’Azeglio nello scorso mese di gennaio? Un’ambulanza è rimasta temporaneamente bloccata nella via dagli apparati di esposizione e dai loro mezzi di trasporto. Una persona a me molto cara ha avuto l’accortezza di posporre il suo improvviso malore alcuni giorni a seguire, consentendo agli operatori del Pronto Soccorso di intervenire in tempo utile per l’assistenza. Senza dovermi dilungare su troppo ovvie considerazioni, ritengo opportuno che il patrocinio del Comune a beneficio di analoghe manifestazioni venga dispensato con l’accortezza che merita per evitare legittime polemiche e i contenziosi del caso.

Daniele Cappelli