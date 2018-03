Animali uccisi dubbi sui lupi e cani alla catena

Gentile direttore,

quando come veterinario ufficiale mi recavo nelle aziende agricole di Parma anche per controllare lo stato di salute dei bovini, era inevitabile dovessi verificare se anche i vitelli che erano tenuti in gabbia godessero di buona salute. Per fare ciò dovevo aprire il cancelletto dei box e controllare gli animali. Le posso assicurare che non sempre era un’operazione semplice dato che erano costruiti in modo tale da impedire ai vitelli di uscire. E qualche volta, non riuscendo nell’impresa, non le nascondo che mi toccò pure chiedere aiuto. Allora, leggendo l’articolo sulla Gazzetta di oggi 12 marzo «Neviano Vitello divorato dai lupi in una azienda di Mussatico» mi sono chiesto: «O quando andavo nelle aziende agricole ero molto imbranato, o i lupi di oggi sono diventati così intelligenti al punto da riuscire ad aprire i cancelletti dei box dove sono custoditi gli animali!»l. Perché vede signor direttore mentre i cani e i gatti osservando le gestualità dell’uomo capiscono anche come fare per aprire una porta, i lupi che vivono nei boschi come fanno ad apprendere ciò che non hanno mai visto fare? E qui, signor direttore, mi fermo non volendo entrare oltre nel merito di una vicenda che mi pare un po’ ingarbugliata e che indubbiamente necessita di una serie di indagini che portino a meglio comprendere le dinamiche di quanto accaduto. E già che ci sono vorrei anche replicare a quanto asserito dal signor Pazzoni (Atc) nell’articolo «Traversetolo. I lupi tornano vicino alle case». Rifacendomi ancora a quando ero veterinario presso l’Ausl di Parma, in diverse occasioni ebbi modo di recarmi in Provincia per discutere sul problema della disseminazione di bocconi avvelenati sul territorio dato che ogni anno determinava la morte non solo di tantissimi carnivori selvatici, ma anche di animali domestici quali cani e gatti. In quelle occasioni di confronto, il rappresentate dei cacciatori sosteneva che, a suo parere, i bracconieri che compivano quei misfatti lo facevano perché ritenevano che sul territorio vi fossero troppi cani randagi. Pur non condividendo, ovviamente, questo loro modo di agire, il rappresentante dei cacciatori si lamentava anche del fatto che troppi padroni di cani lasciavano girovagare i loro animali anche in zone in cui era tassativamente vietato. Ed è probabile, Legge alla mano, che avesse ragione. Evidentemente a distanza di qualche anno le cose sono molto cambiate, tant’è che molto spesso si leggono dichiarazioni di cacciatori preoccupati non che vi siano molti cani liberi senza controllo, ma della loro uccisione da parte dei lupi. Ciò non potrebbe che rallegrarmi se non fosse che non si tiene conto del fatto che i cani dovrebbero essere tenuti sempre sotto il controllo del loro padrone e mai e poi mai lasciati liberi di scorrazzare dove capita o, peggio ancora, tenuti costantemente alla catena. Basta girare per le nostre campagne per accorgersi di quanti siano i cani legati giorno e notte nel giardino di casa quando non addirittura sotto i portici dei granai. E questo modo di comportarsi oltre ad essere vietato dalla Legge Regionale n. 5 del 2005, rappresenta pure un grande pericolo per gli stessi cani dato che impedisce loro di fuggire in presenza di un predatore. I cani sono animali sociali e il loro isolamento dal branco-famiglia viene ormai considerato un reato al pari del loro abbandono. Anche su questo bisogna meditare.

Giorgio Mezzatesta