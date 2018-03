Fusioni tra Comuni: quante criticità

Egregio direttore,

freniamo gli entusiasmi e riflettiamo sul punto.

Si annunciano fusioni di Comuni come se queste fossero la panacea di tutti i problemi che riguardano le amministrazioni locali. L’unico argomento portato a favore delle fusioni sta nella maggior disponibilità dei trasferimenti di risorse finanziarie a loro favore, sebbene le criticità dei servizi erogati e le incidenze dei vari capitoli di spesa pro-capite rimangono le stesse.

Mi piace ricordare che l’esperienza di grande autonomia data alle Regioni si è conclusa con il tentativo nell’ultima riforma costituzionale, cassata in sede referendaria, di ricalibrare meglio la questione. Rimangono comunque spropositate dal punto di vista gestionale le autonomie dei Comuni.

Leggendo i piani di fattibilità delle fusioni si evidenziano criticità strutturali e di organizzazione che non vengono risolte accorpando due o più soggetti con eguali problematiche.

Le fusioni inoltre pongono alcune problematiche che non vengono assolutamente affrontate. La prima è quella della tutela e conservazione culturale tipica di ogni comune: Colorno non ha lo stesso ceppo storico culturale di Mezzani, di Torrile o di Sorbolo o viceversa. Questi Comuni sono tutti differenti tra di loro.

Il secondo problema sta nella natura paesistica ed ambientale molto differente: Colorno possiede un centro storico meritevole di tutele ambientali ed architettoniche mentre a Torrile questo tema non si pone.

Il terzo problema sta nella rappresentatività nel Consiglio comunale della futura fusione: Sorbolo possiede il 300 per cento degli elettori di Mezzani, questo significa che Mezzani non sarà mai rappresentata con eguale dignità in un Consiglio comunale comune, quindi in questo caso, più che una fusione diverrebbe un assorbimento.

Per ovviare alle comuni criticità, visto comunque che l’incidenza dei dipendenti comunali rimarrà la stessa, occorre intervenire sulla loro formazione e su una informatizzazione avanzata, ovvero risolvere i problemi di produttività ed organizzazione, questi tipici anche nelle imprese in crisi.

Questo obiettivo lo si ottiene con Unioni dei Comuni molto grandi, di almeno 30.000 abitanti per poter alzare il livello di competenza dell’apparato amministrativo ed investire risorse per l’informatizzazione avanzata di tutto il sistema, demandando a questo organismo molte competenze locali.

A mio avviso, restano comunque al di fuori di queste competenze gli appalti con importi superiori ad euro 150.000, i quali dovrebbero essere demandati ad una struttura regionale di alta preparazione in termini di formazione, gestione e controllo degli appalti, con sedi di riferimento in ambito provinciale.

Per fare entrare nel secondo millennio l’apparato pubblico amministrativo la strada deve essere ancora progettata da un Governo del Paese e dalla Regioni, in quanto quella attuale che prevede le fusioni è già ampiamente superata.