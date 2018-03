Il giaccone e il capriolo ferito

Egregio direttore,

le chiedo ospitalità per trovare la proprietaria di un giaccone che mi è stato dato questa mattina (22 marzo).

I fatti sono i seguenti: andando al lavoro e percorrendo via Martinella in direzione Parma, verso le 6,45 circa, in prossimità di Alberi di Vigatto ho visto un signore che prestava soccorso ad un piccolo capriolo, presumibilmente investito. Mi sono fermata per dare una mano e sono rimasta lì sino alle 9.30, ora in cui i vigili urbani e una veterinaria sono arrivati per prestare soccorso al povero animale e trasportarlo poi presso la clinica veterinaria.

In questo lasso di tempo molte persone si sono fermate per chiedere se potevano fare qualcosa, una giovane signora in particolare ha voluto lasciare un giaccone che aveva sulla macchina pensando che potesse servire per il trasporto del capriolo. Non è stato necessario usarlo, pertanto desidererei restituirlo alla legittima proprietaria, che ringrazio per il bellissimo e disinteressato gesto.

Ne approfitto anche per ringraziare sia il signore che per primo si è fermato (mi ha detto di essere un cacciatore), i vigili urbani e la veterinaria intervenuti, encomiabili in quanto non era loro stretto dovere farlo, ma con molta umanità hanno deciso di prestarsi comunque.

Ora ho saputo che esiste un numero da chiamare quando ci si imbatte in animali selvatici feriti, l'ho già memorizzato sul mio cellulare, sarebbe bene che tutti l'avessero, perché purtroppo questi tipi di emergenze capitano spesso, e le persone si trovano, come me questa mattina, impreparate ad affrontarle.