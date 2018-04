Con la neve Parma si blocca ma non le multe

Gentile direttore,

i giorni 1 e 2 marzo 2018 una imponente nevicata ha colpito l'alta Italia e nello specifico la città di Parma.

L'eccezionale precipitazione ha provocato la chiusura di alcune Autostrade (A1-A15), il blocco del traffico ferroviario per circa 24 ore sulla Parma - Spezia e parecchio caos sulle strade cittadine.

Il 2 marzo alla ore 17 circa, visto il blocco dei treni ed essendo di Borgotaro, mi sono recato alla stazione di Parma in auto per recuperare mia figlia ed un amico compaesano per prelevarli e riportarli a casa, ma soprattutto per evitare loro di passare la notte in sala d'aspetto fino alle 4,30 del mattino, orario in cui si presumeva la partenza del primo treno per La Spezia.

Fino ad alcuni anni fa in caso di copiose nevicate si invitava la gente ad utilizzare il treno anziché la macchina, ma il mondo cambia e ci si deve adeguare. La cosa che però è successa dopo, evidenzia come le istituzioni siano attente e sensibili alle difficoltà dei loro cittadini.

Infatti in questi giorni mi è stata notificata una multa dal Comune di Parma per transito illecito in vai Giovanni Falcone (stazione FFSS) e forse non sarò l'unico fortunato.

Grande dimostrazione di buon senso e sensibilità istituzionale.

Quando il «pubblico» non è in grado di garantire i servizi indispensabili non solo il cittadino deve arrangiarsi da solo, ma addirittura viene punito e vessato.

Credo che l'ultima multa mi sia stata fatta almeno 15 anni fa, e questo per dire che non sono uno che fa «il furbo», ci voleva probabilmente un evento eccezionale per prenderne un'altra.

Ho già pagato la sanzione, ma ho voluto scrivere queste righe per ringraziare il sindaco di Parma, per l'esempio dato di vicinanza alla gente soprattutto nei momenti di difficoltà. E' questa, credo, una grande prova di buon senso, forse al contrario, che sicuramente aumenterà la fiducia della gente nei confronti delle istituzioni.

Giuseppe Beccarelli

Borgotaro, 6 aprile