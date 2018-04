Addio alla Gran Fiera di San Vitale

Gentile direttore,

è molto meglio un freddo, ma attento, commissario prefettizio di una calda, ma distratta giunta. Era in piena epoca commissariale, quando un gruppo di giovani salsesi e la neonata Proloco decisero di dar vita alla Gran Fiera di San Vitale. Garibaldinamente, senza alcuna copertura finanziaria, ma con grande passione, cocciutaggine e volontà, riuscirono nell’intento.

Tutte le associazioni culturali, sportive, di categoria risposero al richiamo. Rendendo il paese termale vivo, allegro e spensierato. Ma non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine, vuoi per invidie, gelosie, interessi o disinteresse. Vuoi, forse, per l’intromissione sempre più soffocante degli amministratori neoeletti. Fatto sta che l'attuale sesta edizione della Gran Fiera di San Vitale, salta.

E’ bastato un mandato di questa giunta, per nauseare e distruggere quello desiderato e creato da privati cittadini salsesi.