Gli orari del polo museale della Pilotta

Signor direttore,

anch'io gradirei sottolineare l'osservazione del signor Giovanni Marmiroli con la lettera apparsa oggi sulla Gazzetta a pagina 13, un weekend alla scoperta di Parma alla domenica con tutto chiuso.

Dato che i turisti arrivano quando non lavorano, più che altro, esprimendo delusione a trovare i musei chiusi nelle feste e fra due anni Parma sarà capitale italiana della cultura, come sarà?

Secondo la regola che non puoi mai sapere cosa scoprirai domani ed è questo che ti stimola. Dato che pare non sia cambiato un granché dallo scorso anno quando ho effettuato personalmente un monitoraggio di 48 ore nei giorni festivi dalle ore 14 alle 18 nei weekend di Pasqua, 25 aprile a confronto con due pomeriggi feriali, poi il ponte del 1° maggio e il weekend del 15 agosto 2017. Ecco la situazione che ho trovato e registrato personalmente nel più grande polo museale di Parma, la Pilotta.

Documentazione del numero dei turisti e loro provenienza in visita alla Pilotta con tutti i musei chiusi dalle ore 14 alle 18 nel weekend di Pasqua 2017, 462 persone delle quali 41 stranieri di 10 nazionalità e 191 visitatori italiani di 40 località fuori Parma.

Ponte del 25 aprile, complessivamente nei tre giorni festivi dalle ore 14 alle18 sono venuti 1387 turisti e hanno trovato tutti i musei della Pilotta chiusi. Confronto con due pomeriggi feriali sempre dalle 14-18, giovedì 27 e venerdi 28 aprile con tutti i musei aperti, contato 847 persone dei quali 498 ragazzi in gita scolastica e 4 comitive di pensionati, di 61 stranieri, altri giovani sono andati a studiare in Palatina. Nei due giorni del ponte del 1° maggio ho contato 825 turisti dei quali 55 stranieri. Mentre nei tre giorni del ponte di Ferragosto 2017, dalle ore 14 alle 18 sono venuti 488 turisti e hanno trovato tutti il più grande polo museale di Parma la Pilotta chiuso.

Diverse persone hanno espresso lamentele anche piccanti per la mancanza di personale nei pomeriggi festivi.