Quei volontari "invisibili" ma fondamentali

Signor direttore,

in questo ultimo periodo sono stato ricoverato in ospedale a Parma per diversi giorni e ho visto persone che io definirei «volontari invisibili», senza fare parte di nessuna associazione si recano in ospedale ad assistere persone sole da loro conosciute. Ho avuto occasione di parlare con persone assistite da questi volontari ed è venuta fuori una storia che non conoscevo, persone che vanno oltre che in ospedale ad assistere a casa anche solo per farle stare in compagnia senza mai nulla pretendere. Una buona parte di questi sono pensionati che di loro iniziativa si preoccupano delle persone da loro conosciute, e parlando con una di queste mi ha detto «fa molto bene anche a noi che ci sentiamo ancora utili». Anche andare a dare una mano ai figli e ai nipoti è volontariato, ci fa sentire meno anziani e utili a chi ha bisogno. Io sono volontario da tanti anni di una associazione ma è giusto che sia ricordato questo volontariato «invisibile» perché non c’è divisa o bandiera ma c’è solo tanta voglia di fare. Nella speranza che anche questo volontariato sia seguito sempre di più lascio giudicare ai lettori.