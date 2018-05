"Esperienza sbalorditiva in un ristorante di Stoccolma": troppo ritardo, la cena è gratis

Gentile direttore,

reduce da weekend a Stoccolma, tengo particolarmente a far conoscere ai lettori un’esperienza che mi è capitata.

Sabato 24 aprile scorso, ci siamo recati con mia moglie a cenare in un ristorante scelto su Tripadvisor, in base a buone recensioni. Il locale era pieno e tutto lasciava presagire una lunga attesa. Abbiamo ordinato antipasti, piatto principale e bevande. Stando al menù il conto avrebbe dovuto aggirarsi sui 150 euro in due (Stoccolma è una città decisamente cara per i nostri standard). Tra gli antipasti ed il piatto principale abbiamo dovuto aspettare circa 45 minuti. Al momento di pagare il conto mi sono visto presentare un conto di 8 euro e 90 centesimi. Ho fatto notare al cameriere l’evidente errore, ma mi è stato risposto che il manager del locale, visti i ritardi verificatisi quella sera, considerati inaccettabili per lo standard del locale, aveva deciso di offrirci la cena, facendo pagare solo le tasse d’obbligo.

Semplicemente sbalorditivo! La voglia di tornare a visitare un Paese nasce anche dalle esperienze che si sono fatte, e sicuramente questa esperienza mi influenzerà in tal senso. Non oso pensare ai tanti stranieri che vengono letteralmente “rapinati” dai molti esercenti disonesti ed impuniti che operano in questa nostra povera Italia….. Possiamo sperare che qualche ristoratore italiano – anche parmigiano/parmense - possa seguire questo esempio di civiltà?

Riccardo Vassallo

Parma. 9 maggio