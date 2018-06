Troppo presto per giudicare il governo

Gentile direttore,

l’Italia sta diventando un paese elettorale in quanto vi sono consultazioni continue, seppur per validissimi motivi. Ed a tutte si attribuiscono valenza nazionale. Ma non è che stiamo, per caso, impazzendo tutti? Adesso stiamo assistendo all’accapigliata di tutti contro tutti sui risultati delle elezioni di parte delle numerosissime amministrazioni locali italiane. Si è sentito dire che sono una pagella per il nuovo governo e sciocchezze simili. Peccato che a dire così siano figure che dovrebbero avere sufficiente cultura ed equilibrio intellettuale. Rapportare a livello nazionale i risultati locali è come giudicare il costo della vita italiano recandosi ad un mercato rionale oppure in un supermercato di una qualunque località. Giudicare poi un governo (qualunque governo) a pochi giorni dall’insediamento è semplicemente ridicolo. C’è chi addirittura lo accusa già di non aver applicato il programma! Perde di credibilità chi parla così a vanvera. Non è ora di smetterla con questo «parlar di vento» e seguire con attenzione e raziocinio gli avvenimenti nella loro reale valenza di fatti e tempi? Cioè tornare a parlare con serietà e competenza.