Falsa solidarietà? No, umanità elementare

Caro direttore,

alcune vicende recenti mi hanno indotto ad alcune riflessioni su verità elementari, dimenticate da coloro che parlano di falsa solidarietà. Eccole: i nostri nuovi governanti per contrabbandare le loro soluzioni inumane agli occhi di chi crede ancora nell’umanità, e ai loro stessi occhi nella misura in cui in loro sopravvive qualche residuo di coscienza, hanno introdotto una categoria con cui vorrebbero denigrare i loro avversari umanisti, quella di «falsa solidarietà». Poco manca che tutto il fronte, per fortuna vasto, del volontariato, venga investito da quest’accusa. Chiunque raccoglie naufraghi in mare, si occupa in qualche modo di accoglienza e favorisce l’integrazione, dovrebbe sentirsi a disagio, perché contribuirebbe a incrementare l’immigrazione irregolare e clandestina

Certamente è possibile trovare nel passato e anche in testi letterari che lo rappresentano una quantità di casi in cui lo spirito caritatevole è inautentico o serve solo a gratificare chi lo esercita. Il salvatore di fanciulle indifese nei Misteri di Parigi di Eugene Sue, Rodolfo, illustra bene questo tipo di atteggiamento, e la donna Prassede dei Promessi sposi ne è anch’essa un esemplare tipico. La stessa compassione come tale è stigmatizzata da Nietzsche, perché produrrebbe umiliazione in chi la riceve. Per chi non vuole risalire così indietro, di recente sono state le guerre cosiddette «umanitarie», che si accendono ogni tanto qua e là, producendo assai più danni di quelli che vogliono riparare, a contribuire al discredito del senso di umanità. Ma è una buona ragion per tessere l’elogio della durezza d’animo?

Si potrebbero trovare buoni argomenti per mostrare che il sentimento di altruismo e solidarietà fa parte degli elementi fondamentali che hanno reso possibile l’evoluzione verso un’umanità civile, ma non credo sia necessario entrare in dotte disquisizioni per venire a capo di verità elementari. Chi espone il proprio tempo, la propria vita e i propri mezzi in attività di aiuto a persone che si trovano in stato di debolezza o di pericolo, può essere apprezzato per la sua relativa e probabilmente sempre insufficiente «bontà», cioè per il fatto di dare qualche sollievo alla sofferenza e qualche speranza in più a un mondo disorientato; chi viceversa, con motivazioni capziose, si sottrae a questi obblighi di umanità elementare, e magari predica di «aiutarli a casa loro», mentre, restringendo la tassazione non riesce a fronteggiare neppure le spese attuali del proprio stato sociale, appartiene, lo voglia o meno, al fronte opposto di quelli che le morali della compassione di ogni tempo, dal buddismo a Schopenhauer passando per il cristianesimo, chiamavano non buoni o anche «malvagi».