"Al Cinghio Sud siamo rimasti senza panchine"

Egregio direttore,

mancano le panchine: sono un’abitante del Cinghio Sud quartiere Montanara, non sono più tanto giovane e per questo al pomeriggio, insieme alle mie amiche siamo solite trovarci per fare quattro chiacchiere; ora non lo possiamo più fare perché non abbiamo più le nostre panchine. Una, già mezza rotta, è stata finita da dei balordi, allora si è presentato qualcuno, presumo del Comune, che l’ha portata via.

Noi ci siamo rivolte diverse volte ai rappresentanti del Comune ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta, oltretutto le panchine rimaste hanno più di trent’anni con chiodi che spuntano da tutte le parti e sono esposte al sole.

Maria Angela Merusi