La raccolta differenziata non funziona

Gentilissimo direttore,

chiedo ospitalità nella sua rubrica per poter esprimere il mio personale parere sulla situazione rifiuti, che la nostra città vive da tempo e che peggiora sempre di più, e mi limito all’argomento rifiuti, per ora…!

In riferimento alla raccolta differenziata, invito il sindaco di Parma, il presidente di Iren e i vari dirigenti e assessori a compiere un viaggio nelle zone del nord Italia, tutto l’arco alpino e in città come Verona o in paesi che sorgono sui laghi, per verificare personalmente come è gestita la raccolta differenziata. Li invito anche a farsi un giro come turisti in Andalusia, a Barcellona o altre località della Spagna, dove assieme alle nostre città del nord, non si vede un sacchetto di rifiuti da nessuna parte ne deiezioni di cani solide o liquide, città pulite e organizzate, con cassonetti bellissimi e puliti , dai coperchi con colori dedicati, oppure raccolte differenziate a casse sotterranee.

Ora, la mia domanda è: possibile che nessuno di questi dirigenti, amministratori e quant’altro non si rendano conto che questa raccolta non funziona? Inoltre paghiamo e anche cara questa «raccolta differenziata» vergognosa! Domenica, 8 luglio, ore 17, mi sono recata al capolinea della linea bus 3 in Via Emilia, dove 4 sacchi neri enormi di rifiuti facevano bella mostra davanti al bar, dove stazionavano avventori, e alla paninoteca-pizzeria, cassonetti per l’umido sporchi indecenti, il tutto emanava un olezzo insopportabile, con perdite di liquidi! Com’è possibile una situazione del genere? I rifiuti vanno raccolti sempre, anche di domenica! A tutte le ore del giorno e della notte le nostre strade, che siano del centro storico o dei vari quartieri sono decorate da sacchi di rifiuti, che inevitabilmente portano il proliferare di topi, scarafaggi, blatte ecc. ecc. Per non parlare dell’inquinamento acustico di notte e l’intralcio alla circolazione di giorno, con i vari mezzi, sporchi indegni anche quelli, e che siamo costretti a sopportare!

Questa raccolta non funziona!

Quando lo capiranno tutti quanti?

E’ necessario ripristinare i cassonetti e alla svelta, magari con un nuovo look!

Barbara Damini