Farmaci ritirati: chi ci restituisce il ticket?

Signor direttore,

la settimana scorsa è stata data informazione, un po’ frettolosa per la verità, alle farmacie di ritirare un farmaco prescritto per la terapia dell’ipertensione, perché facente parte di lotti prodotti in stabilimenti cinesi.

Il farmacista a cui lo scrivente ha consegnato le confezioni ha detto di “metterli nel contenitore dei farmaci scaduti”.

Tutto bene, anzi no, perché riflettendo a posteriori mi è sorta una domanda: il ticket che ho corrisposto al Ssn per l’acquisto

del farmaco ritirato che me lo restituisce?

Sia i farmacisti cui ho rivolto questa domanda, sia il mio medico curante non sono stati in grado di rispondermi.

Capisco che la questione è di lana caprina e l’importo è davvero irrisorio, però qualcosa non torna. Il ministero della Salute certamente si rivarrà sulle case farmaceutiche che gli hanno venduto un farmaco inutilizzabile e verrà risarcito. Inoltre, suppongo, beneficerà di tutti i ticket incassati, che se singolarmente sono poca cosa, a livello nazionale assumono tutt’altra dimensione.

Giuliano Amadasi