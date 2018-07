Lo sfalcio dell'erba sulla via Emilia

Egregio direttore,

vorrei sapere x cortesia di chi è competenza lo sfalcio d'erba che si trova in località «il Moro» a san Prospero. Non è di competenza della bonifica parmense, né della Provincia, né del Comune, né di Anas né tanto meno mia perché è su un suolo pubblico e precisamente sulla via Emilia e se lo sfalcio lo dovessi fare io corro il rischio di farmi investire da macchine o camion o fare del male a chi passa in moto o bicicletta se malauguratamente dovesse partire un sasso o un ramo e poi pagarne le conseguenze per colpa di incompetenza di altri.

È da marzo che cerco di trovare di chi è competenza con segnalazioni ormai settimanali ma sembra terra di nessuno però io le tasse le devo pagare! E non ho niente in cambio. Quando devo uscire dal mio cancello devo mettere mezza macchina in mezzo alla strada perché dall'erba alta non si vede se sta per arrivare qualcuno (macchina moto camion bicicletta) rischiando a mia volta di venire investito.

Tutti gli anni è la stessa storia.....ne documenta una mia email del 2015!

Spero che questa mia segnalazione riesca a trovare di chi è competenza e ne metta subito in atto il lavoro.

Valter Martini

San Prospero, 21 luglio